日前民進黨高市議員黃秋媖宣布參選立委，將挑戰高雄大岡山選區現任立委邱志偉，但民進黨中執會8日討論2024大選立委提名，宣示不建議現任議員參與2024立委選舉，對此，黃秋媖表示尊重，但應讓民意做出選擇，目前仍按競選計畫執行並持續徵詢各方意見。

黃秋媖表示，他自從擔任議員以來，不論爭取地方建設或是服務選民都是全力以赴，近2次選舉得票數都是選區前2名頗獲肯定，這段期間不斷有民眾督促她更上一層樓角逐立委，爭取更多建設並擴大服務量能，以嘉惠地方福祉。

黃秋媖指出，民進黨中執會的結論，文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論，各派系代表也發言表示，為培育人材，不應該箝制黨員參與初選的權益，不能違反民主原則，許多優秀立委也是一步一腳印從議員開始當起，會議結論容易讓人誤解。

黃秋媖提到，去年黨內多位優秀立委帶職參選市長，就是為了讓人才能不斷向上流動，現在卻抑制住優秀議員參加立委初選，甚至被汙名化，讓她感到不解。她認為應讓民意做出選擇，誰贏得初選，她一定百分百接受與支持，各黨各派應該大開大合才能促進團結。