築間全新燒肉品牌在台中經貿園區中平路開出首店，試營運邀請全台球迷一起為中華隊加油，10日至12日憑中華隊出賽票根用餐享88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」乙份。（馮惠宜攝）

築間全新燒肉品牌採精緻套餐型態，無論雙人或三人套餐，都包括先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，火烤兩吃，還有多達50種以上的品項選擇。（馮惠宜攝）

築間全新燒肉品牌「绘馬別邸」加入台中燒肉戰局，有別於目前築間餐飲集團旗下鍋物、燒肉主餐＋野菜、飲料吧及吃到飽的用餐方式，採套餐型態，雙人套餐1680元起，供應9道菜、50種以上品項，唯個人低消門檻只要200元，饕客嚐鮮後直言雙人套餐吃到撐，建議多人同行套餐＋單點吃巧又吃飽不傷荷包。

築間餐飲集團斥資上億元在台中市水湳經貿園區的中平路上，以租地自建方式開設全新燒肉品牌「绘馬別邸」，「绘馬」之名取自日本人將心願寫在神明坐騎馬匹的木板上，祈求心想事成的含意，打造頂級日本燒肉店。

該品牌主推日式精緻燒肉套餐，有雙人及三人套餐供選擇，套餐含先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，火烤兩吃，還有多達50種以上的品項選擇。

特別的是雙人套餐從1680元到4280元（＋10％服務費）分為5個價位。肉品選擇則包含「鳥四味」、「松板豚」、「豚腹」、「手切冷藏涮涮牛」、「手切冷藏涮涮豬」、「肩胛小戰斧」、「羽下千層」、「霜降牛薄燒」、「穀飼牛舌」、「橫膈膜」、「澳洲和牛」、「日本A5和牛」…等超過16款精選肉品都能品嚐到。

價格不斐卻暗藏玄機，餐飲集團公關吳致萱表示，入店個人低消只要200元，但有饕客兩人行吃完雙人套餐，大呼吃到撐，也建議多人同行採套餐＋單點方式品嚐，可以吃巧又吃飽還不傷荷包。且慶祝世界棒球經典賽A組預賽在台中開打，3月10日~3月12日憑中華隊出賽賽事之票根入店享88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」乙份。