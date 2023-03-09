追逐畫面曝！ 通緝男拒檢失控撞診所 勇警遭拖行掛彩 （影片來源：民眾提供/崔正綱高雄傳真）

高雄36歲陳姓男子因停車在路旁許久未熄火，路過民眾擔心有異報警。警方獲報到場關心，陳男表示身體不舒服在休息，員警盤查身分時，陳男卻突然情緒失控大叫並同時倒車迴轉逃逸，員警見狀趕緊拔鑰匙熄火，但來不及慘遭拖行數公尺負傷掛彩，隨後轎車失控衝撞牙醫診所門前柱子停下，員警忍痛將他壓制逮捕，在車上發現衝鋒槍、手槍以及安非他命毒品等證物，訊後依法送辦。

今日上午10時50分許，陳男開車行經三民區明誠一路時，突然未熄火停在店家門口，路過民眾見狀擔心陳男身體不適，趕緊報警求助。三民二分局員警獲報，發現陳男躺在車內呼呼大睡，經過員警叫醒後，面對員警關心詢問，陳男僅稱頭暈不舒服停在路邊休息，員警再次詢問是否要幫忙叫救護車以及盤查身分時，陳男卻突然情緒失控大聲吼叫，同時關車門並倒車迴轉逃離現場。

當下員警見狀立即用身體將車門擋住，伸手試圖熄火，但來不及慘遭拖行數公尺，當轎車尾撞上警車以及貨車停下，陳男往反方向加速逃逸不久，失控自撞路旁牙醫診所前的柱子停下，員警雖過程腳部擦挫傷，但忍痛負傷將陳男從駕駛座拖出壓制逮捕。總共波及到1輛警車以及貨車、4輛機車受損，還差點撞上人行道的女子，所幸女子機警逃離並未受傷。

隨後員警查出陳男身揹槍砲、毒品、妨害秩序3條通緝，並在轎車內查獲制式衝鋒槍、手槍以及40發子彈，此次拒檢將依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》、妨害公務現行犯逮捕，目前人在派出所製作筆錄當中。此外，槍毒部分也將溯源釐清來源。

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員警下車關心陳姓男子，隨即陳男情緒失控試圖關車門並倒車逃離現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警用身體擋住車門，想伸手熄火但來不及，慘遭拖行數公尺。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）