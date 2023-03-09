大陸觀察者網9日引述塞爾維亞《政治報》報導，塞爾維亞總理阿娜．布林納比奇當地時間8日表示，她希望塞爾維亞今年底前能與中國大陸達成自由貿易協定，這對中塞合作具有重要意義。

報導稱，布林納比奇當天出席第30屆科帕奧尼克商業論壇（KBF）閉幕式時說：「我相信我們將與中國達成自由貿易協定，我希望我們能在今年底前談判並簽署該協議，擁有了自貿協定的我們會變得更加強大。」《政治報》此前報導，一般而言，簽署自貿協定第一年相關國家間合作規模會增加三到四倍。

布林納比奇給出一個數字，在過去十年間，塞爾維亞對中國大陸出口增長了153倍之多，這使得中國大陸成為了「非常重要的合作夥伴」。根據中國大陸外交部官網數據，2022年中塞雙邊貿易額35.5億美元、同比增長10.1％，其中中方出口額21.8億美元，進口額13.7億美元。

外電報導，塞爾維亞作為入盟候選國，與歐盟之間已實施零關稅貿易逾十年。一旦獲得歐盟正式成員國資格，塞爾維亞就不得不放棄雙邊貿易協定。不過布林納比奇表示，鑒於目前尚無加入歐盟的確切日期，該國政府希望與此同時和其他國家達成更多貿易協定。

據塞爾維亞國家廣播電視台（RTS）報導，塞國財政部長西尼沙．馬利當天出席該論壇時也指出，塞爾維亞將在未來一段時間內維持現有宏觀經濟政策，其中包括吸引外商直接投資和通過自貿協定鼓勵出口。為此，塞爾維亞正在努力和中國大陸、韓國、埃及和阿拉伯聯合大公國達成上述領域的協定。

中國大陸駐塞爾維亞大使館經濟商務處去年引述塞《消息報》指出，塞爾維亞從2022年7月開始準備中塞自貿協定草案，塞財政部牽頭負責籌備工作組。馬利當時指出，該協定將提高塞爾維亞經濟的競爭力，促進出口增長，並為來自世界各地的新投資打開大門。目前，塞爾維亞主要向中國大陸出口金屬和木材等原材料。需要找到一種方法來增加塞肉類和肉製品、葡萄酒和其他酒精飲料出口。

塞爾維亞工商會戰略分析部主任助理斯塔尼奇對該報表示，協定的定義應該更廣泛，除了貿易之外，還應該包括投資活動。這意味著協定應該就來塞的中國大陸公司雇用塞爾維亞勞工，及將塞爾維亞供應商納入中國大陸公司供應鏈達成一致。塞經濟學家尼科利奇估計，與中國大陸的自貿協定將極大地刺激那些將在塞國大規模投資生產的企業，主要是外國投資者。