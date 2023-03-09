世界棒球經典賽（WBC）8日由A組預賽揭開序幕，地點在台中洲際棒球場。而除了國際級的球員較量球技外，場上的啦啦隊女孩們也有看頭，她們是由中職各隊派員合組而成。《中時新聞網》特別系列盤點這群最亮應援團，讓讀者認識這群賣力加油的嬌點。今天要介紹的是由中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」所派出的峮峮、妮可、短今、貴貴、Peggy。

1. 峮峮

啦啦隊成員峮峮（吳函峮）擁有亮眼的外表，紅到進軍日本，2度登上日雜《週刊YOUNG JUMP》封面，有著「台灣第一啦啦隊美少女」的美稱，過去，更多次被網友當作是與樂天女孩成員林襄比較的對象，認為峮峮因為「沒有刺青」而有機會勝過林襄，引發不少討論。此外，她的IG更突破91萬餘名粉絲追蹤，人氣火紅。喜愛和粉絲們分享日常生活的她，多次在IG上曬出自己的養眼美照，屢屢擄獲一眾粉絲的心。

2. 妮可

本名為楊昀蓁的妮可，過去在統一獅時期就曾見證球隊奪下總冠軍，轉隊中信兄弟後又拿2連霸，讓外界封她為勝利女神。而昨(8日)的比賽結束後，妮可也在IG上表示：「不要氣餒，我們後天再戰。」希望能以自己的應援聲，為中華隊帶來滿滿的力量。

3. 短今

短今(胡馨儀) 擁有甜美臉蛋以及傲人身材，被網友封為「極品大隻馬」。此外，她的專業度也被人盛讚，日前有網友在PPT版上發文，指出她在活動上熱舞到一半時，固定上衣的透明側肩帶突然斷裂，讓現場民眾緊張不已。然而短今處變不驚的將舞跳完，讓原PO忍不住直言：「這就是我經常跟你們說的專業」。

4. 貴貴

貴貴(劉貴華)笑容陽光，神似名模水原希子的外貌，也讓她擁有許多粉絲，此外，令人驚訝的是她除了啦啦隊的身分外，還身兼平面模特兒、插畫作家，相當多才多藝，而她也多次在IG上曬出自己的手繪插畫，可愛討喜的繪畫風格，以及讓人無法預料的劇情走向，屢屢讓粉絲們看了捧腹大笑。

5. Peggy

本名黃沛祺的Peggy，不僅擁有一張深具氣質的臉蛋以及傲人的大長腿，主持功力也相當驚人，使她成為展場的寵兒，IG上也有逾8萬餘名粉絲追蹤，昨(8日)的比賽結束後，Peggy也在IG上更新貼文，安慰粉絲與球員：「沒關係，不氣餒，擦擦汗，休息一下，還有三場，拚回來！」