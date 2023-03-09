下周3月14日就是白色情人節，如何跟戀人或心儀對象表達心意呢？LINE再度推出「甜蜜」特效，只要在聊天室輸入「Love」、「情人」、「我願意」關鍵字，就會出現最療癒情侶檔熊大、兔兔牽手同框幫你傳送情意，限定時間為3月9日（AM10：00）至3月15日（AM10:00）。

LINE情人節聊天室特效適用版本iOS、 Android LINE 版本10.17.0 以上（Android OS 7.1 以上）以及LINE電腦版 5.19.0以上。

LINE提醒，「甜蜜」特效在聊天室輸入「Love」、「情人」、「我願意」關鍵字，英文大小寫輸入不影響特效呈現，若想要重播聊天室特效，手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字將以連結形式呈現，點擊關鍵字連結即可。

還有LINE VOOM也推出情人節主題的拍攝濾鏡，以及甜蜜蜜的主題曲庫，滿足創作者需求。