前副總統呂秀蓮今宣布，3月19日將召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」，呂秀蓮表示，民進黨消極不參加或採取抵制，全民都會很失望，下屆領導人，如何勇敢面對所有問題？希望第一場民間國是會議，各政黨秘書長來參加，最後召開的全國場，更希望合法登記參選領導人來參加。

她還提到，日前某日媒對台灣軍中將領不實報導，這已造成一種傷害，但相關單位也沒有好好澄清，台灣需要好好告訴全世界，台灣要什麼？不要什麼？下週3月19日第一場民間國是會議，這也會是一個議題，「告訴全世界我們不要什麼？要的是什麼？」

呂秀蓮指出，中國想和平統一台灣，就是根據九二共識，她拜讀九二共識後來龍去脈，但基於情勢變更，九二共識已經歷史一部分，不再是二千三百萬年輕一代的未來，明年接受台灣民意支持出來的國家領導人，不但沒有必要維護九二共識，且必續揚棄，代表全新民意，尤其著眼後代及台灣人民幸福，要提出新的主張。

她說，但台灣是民主國家，不認為任何一個人提出的主張，一定符合全民用意，所以他即很多要用和平方式保護台灣的朋友，希望召開民間國是會議，第一場台北會議在3月19日登場。今年一定會完成全部民間全國國是會議。

呂秀蓮說，和平說起來容易，但做起來也不是很困難，這兩隻大象圖謀要當老大，但台灣會被踐踏，台灣要如何因應，拒絕踐踏台灣，尋找台灣的出路，台灣項豪華鐵達尼，不希望沉下去。

她還提到，蔡英文總統希望四項堅持能做到，他們也支持，但是如果他們舉辦跨族群、團體、宗教都積極參與的這場會議，執政的民進黨還是消極不參與或抵制，很難要支持你的人交代，台灣前途不是一人一黨一家的事，執政民進黨應該率先積極參與，聽取不同意見。

話鋒一轉，呂秀蓮說，「我很遺憾，民進黨秘書長很早說要參加，至今沒出現」。若民進黨採取抵制參加，全民都會很失望，下屆領導人，如果無法勇敢面對所有問題，人民如何質疑你可擔任國家領導人？

她強調，下屆國家領導人不是一個好縣長、好立委就可以當的，要天縱英才，台灣面臨內憂外患還其嚴厲，人民有權要求各政黨提出最好的人選，也有權利要求所有要當國家領導人，做好準備。

民間國是會議第一輪將分別在北、中、南分區主辦，然後擇期召開全國國是會議，就「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題，由藍綠學者專家先作引言，而後由「新竹以北」產官學研及宗教與世代族群代表發言討論。