IDC預估2023臺灣整體PC市場年對年下滑幅度將達到14.5%。IDC資深市場分析師劉伊菡表示：「展望2023年第一季，農曆春節使得工作日縮短，推遲了商用市場專案規畫的時程，再加上一般消費通路去化庫存的速度仍緩慢，為了更好迎接13代Intel CPU新機上市，部分廠商第一季持續因調整舊庫存水位而下修出貨量，當中又以筆記型電腦影響最深，IDC預估臺灣筆記型電腦第一季年對年將衰退21.4%，整體PC第一季出貨量則下跌17.9%。」

在平板電腦方面，IDC預估2022年臺灣平板出貨量為148.8萬台，年對年成長37.5%，連續兩年呈現正成長。主要受益於教育部「數位學習精進方案」政策，採購大量平板作為課堂教學用途，帶動各大品牌廠的出貨，其中又以蘋果受益為多。然而2022下半年開始，由於景氣轉向低迷、通膨持續發酵的影響，平板的需求已轉趨保守，大部分品牌出貨量也呈現下滑，使得2022下半年出貨量年對年下滑18.7%。