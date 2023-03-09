FIA年會為期貨業界盛事，本次係睽違3年後重返實體年會，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，與會國家超過30多家，代表超過1,000名，期交所亦積極參與會議汲取當前最熱門議題，如衍生性商品產業及數位資產未來發展、價格波動管理、氣候風險對大宗商品影響等，同時與交易所展開多面向對談，從交易所間人員教育訓練合作到商品開發合作，再到市場管理經驗分享，包括國外交易所旗艦指數授權、碳權商品發展、虛擬貨幣管理及波動率指數(VIX)開發等。此外，針對具潛力美系外資，宣傳我國市場特色及發展商機，以吸引其參與我國市場。

期交所近年來在國際合作成果斐然，國際商品表現更為突出，本次FIA Boca年會乃是今年吳董事長領軍的首站，可望為未來進一步國際合作及外資推廣，打響第一炮，並為臺灣期貨市場國際版圖再創新頁。