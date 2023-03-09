台灣缺蛋問題持續，不少消費者想買蛋卻頻頻撲空，而日前有網友在台北街頭發現，有一群人為了買蛋甘願排隊久候，開玩笑說：「有種蛋蛋的哀傷，現在養母雞來得及嗎？」畫面曝光後，有其他網友發現，排隊買蛋的人幾乎都是銀髮族。

根據農委會統計，本周蛋雞約有3046萬隻，比上還少了約33萬隻，每日生產量在多日持平後仍跌破11.2萬箱，3月至今供應量尚未回穩。卜蜂集團董事長鄭武樾表示，受到禽流感影響，各國都有缺蛋問題，不過台灣恐怕沒有想像中缺乏，是有部分消費者看到雞蛋消息後刻意囤蛋，「本來要買10顆蛋，變成買20顆蛋」，鄭武樾預估，這波缺蛋潮可能要到中秋節才可能緩解。

對此，有一名網友在臉書社團《爆怨2公社》上傳一段買蛋人潮的畫面，巷弄中排隊買蛋的消費者排成超長人龍，隊伍繞過了一個街角才看得到盡頭，原PO不禁感慨地說：「這是台北人的日常嗎？有種蛋蛋的哀傷，現在養母雞來得及嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「一個月沒吃又不會死」、「只要有人炒作大家就要瘋著去搶，這真的很要不得」、「排口罩，快篩、雞蛋，下一個明星產品不知道是什麼」，另外也有人發現，影片中排隊買蛋的人普遍是高齡長者，「怕買不到一定要跟著排隊的幾乎都老人，台灣日常」、「都是退休老人，沒事就排隊」。