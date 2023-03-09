有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國2月民間就業人數增加24.2萬人，高於市場預期的20.5萬人，顯示美國雇主企業持續增聘人才，勞動市場維持強勁，這將有助於美國聯準會加大升息步伐以對抗通膨。

聯準會（Fed）主席鮑爾已表態，3月例會可能將升息幅度擴大至2碼。他表示，將視2月非農就業與下周通膨數據表現後再做決定，預期在小非農優於預期下，2月非農就業人數應該也是不錯，本月升息二碼機率持續攀高。

國泰證期協理簡伯儀分析，證交所公布2月集中市場有交易戶數近260.94萬戶，比1月大增超過62.6萬戶、月增31.57％，但2月證券商承作定期定額投資金額為50.6億元較1月的56.36億元明顯減少5.76億元、月減幅10.22％，一漲一消，由於2月台股表現相對國際股市表現強，小散戶則是大舉湧入市場。

散戶進場也反應在2月台股集中市場成交量周轉率為6.49％，較1月的3.86％大幅增加，另觀察2月集中市場當沖成交值占比也上升至36.65％、平均每日當沖戶數84,997戶，都比1月的34.76％及69,243戶活絡。

隨著台股交投熱絡，2月自然人成交值比重回升至60.1％，重返六成之上，較1月的53.48％大增6％，另外觀察2月份的融資餘額，集中市場增加98億元，增加幅度6.5％，櫃買市場增加34.04億元，增加幅度約6％，相較於同期間大盤、櫃買市場的漲幅分別為1.56％、5.69％，融資增幅明顯大於指數漲幅，也顯示目前市場散戶有過熱跡象，指數追高宜謹慎。