第五屆世界棒球經典賽（(2023 World Baseball Classic，簡稱「2023年經典賽」）熱血開打，A組預賽將在台中洲際棒球場登場，中華隊於3月8日至3月12日與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等4國交手，爭取前8強晉級資格。永慶房產集團加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)中區經管會超過300家加盟店共同贊助台中市政府舉辦2023經典賽，更集結上千名永慶夥伴們為中華隊集氣，力挺中華隊取得複賽資格，前進日本東京。

永慶房產集團加盟四品牌中區經管會挺中華隊！贊助台中市政府舉辦2023年經典賽A組預賽，中區每家門店也貼上應援海報，台灣大道上更是掛上加油旗幟，歡迎民眾一起為中華隊集氣！永慶加盟四品牌中區經管會也邀請集團夥伴們共同為中華隊喝采，製作應援影片在預賽期間於球場中播放，讓球員們感受永慶球迷們的熱情！

於3月8日永慶房產集團加盟四品牌中區經管會夥伴們，在現場拿著充氣加油棒與球迷們齊心應援中華隊感受永慶球迷們的熱情！ (圖/永慶房產集團提供)

永慶房產集團加盟四品牌中區經管會的四位會長－永慶不動產中區經管會會長陳立信、永義房屋中區經管會會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會會長吳泓諭更是帶領同仁們組成應援團，到現場為中華隊加油打氣，還準備打卡背板與精美小禮物給現場觀賽的球迷們，與球迷們齊心應援，集氣中華隊打出好成績前往東京、飛向美國的總決賽！

有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾分享：「睽違10年，WBC回到台中洲際棒球場舉辦，長期支持運動賽事的永慶房產集團加盟四品牌中區經管會，當然要為中華隊吶喊助威，除了製作加油文宣，號召千名同仁與民眾齊心相挺中華隊，四品牌會長與永慶幹部們組成最強的應援團，5天的比賽與現場球迷們一同為中華隊加油打氣，期望中華隊在球場上發揮最好的實力，前往東京為台灣爭光。」

永慶房產集團長期投入公益活動，秉持取之於社會、用之於社會的理念，以行動落實「關懷社區、回饋在地」，未來仍會持續發揮企業影響力，透過永慶加盟四品牌遍布全台的力量，把愛傳遞至更多人手中，落實企業社會責任。