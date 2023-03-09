第五屆世界棒球經典賽（(2023 World Baseball Classic，簡稱「2023年經典賽」）熱血開打，A組預賽將在台中洲際棒球場登場，中華隊於3月8日至3月12日與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等4國交手，爭取前8強晉級資格。永慶房產集團加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)中區經管會超過300家加盟店共同贊助台中市政府舉辦2023經典賽，更集結上千名永慶夥伴們為中華隊集氣，力挺中華隊取得複賽資格，前進日本東京。
永慶房產集團加盟四品牌中區經管會挺中華隊！贊助台中市政府舉辦2023年經典賽A組預賽，中區每家門店也貼上應援海報，台灣大道上更是掛上加油旗幟，歡迎民眾一起為中華隊集氣！永慶加盟四品牌中區經管會也邀請集團夥伴們共同為中華隊喝采，製作應援影片在預賽期間於球場中播放，讓球員們感受永慶球迷們的熱情！
永慶房產集團加盟四品牌中區經管會的四位會長－永慶不動產中區經管會會長陳立信、永義房屋中區經管會會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會會長吳泓諭更是帶領同仁們組成應援團，到現場為中華隊加油打氣，還準備打卡背板與精美小禮物給現場觀賽的球迷們，與球迷們齊心應援，集氣中華隊打出好成績前往東京、飛向美國的總決賽！
有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾分享：「睽違10年，WBC回到台中洲際棒球場舉辦，長期支持運動賽事的永慶房產集團加盟四品牌中區經管會，當然要為中華隊吶喊助威，除了製作加油文宣，號召千名同仁與民眾齊心相挺中華隊，四品牌會長與永慶幹部們組成最強的應援團，5天的比賽與現場球迷們一同為中華隊加油打氣，期望中華隊在球場上發揮最好的實力，前往東京為台灣爭光。」
永慶房產集團長期投入公益活動，秉持取之於社會、用之於社會的理念，以行動落實「關懷社區、回饋在地」，未來仍會持續發揮企業影響力，透過永慶加盟四品牌遍布全台的力量，把愛傳遞至更多人手中，落實企業社會責任。
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