業師針對團隊個別問題給予建議。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府社會企業中心致力於協助社會創新團隊解決在地議題，今年首推2023桃園ESG永續菁英團隊招募計畫，14日將辦說明會，向全台所有社會企業及社創組織發出召集令，以永續商業模式解決在地問題。將經評審選出3支菁英團隊，接受3個月育成支持，給予團隊貼近市場的知識與經驗、適切的輔導資源與建議，同時協助訂定團隊未來發展計畫，將企業願景與社會責任連結，落實永續城市願景。

桃市府青年局表示，ESG治理已成企業永續發展指r標之一，在ESG取得評分較高的企業，代表公司經營兼顧環境保護、社會責任和公司治理等面向，投資人也對其較有信心。市府特別設計20小時ESG課程，導入課程及系統工具，協助團隊產出ESG自評文件，提升社創團隊與大企業合作的機會。

桃園ESG永續菁英團隊計畫第一梯次招募即起開放報名，3月21日截止，申請團隊需符合聯合國永續發展目標，提出解決桃園地區的社會問題，並形成可獲利的商業模式，包括「項目已實際行動並已概念驗證的社會創新團隊」或是「尚未進行概念驗證，但已完成市場調研的社會創新團隊」。3月14日將於桃園安東青創基地舉行招募說明會，歡迎潛心解決在地議題的夥伴參與。

青年局長侯佳齡提到，為扶植青年團隊推展永續城市，提升社會企業及社創組織市場競爭力，市府透過輔導與課程等多元方式，提供更好的團隊發展條件，也將協助團隊開發及串接多方資源，改善社會企業及社創組織營運困境與挑戰，幫助團隊發展永續商業模式，並加速桃園企業ESG進程。

青年局說明，相關資訊請觀看招募簡章或搜尋桃園市政府社會企業中心臉書，報名文件簡易，僅須提供商業計畫書、商業模式圖與報名簡報，歡迎團隊踴躍報名。