不老騎士與雲林縣東勢鄉在地長者互動，呼籲大眾關注弱勢長者用餐與健康議題。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

弘道老人福利基金會「2023年不老騎士為愛千里」結合熱血與公益，邀集30餘長者挑戰10天9夜機車環島，擔任公益大使為「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款，9日抵達雲林縣東勢鄉，呼籲社會大眾關注弱勢長者用餐與健康議題，雲林縣政府社會處長林文志表示雲林縣人口老化嚴重，更需要大家協力，讓長者快樂在地老化、熱血勇於追夢。

30餘名不老騎士9日騎著機車抵達東勢鄉月眉社區，除了展現不老騎士的熱血，鼓勵其他長者勇於追求夢想，並擔任愛心大使，走進社區、長者機構參與公益服務，同時號召社會大眾踴躍捐款，林文志與東勢鄉長張健福、縣議員顏嘉葦、蔡永富，以及明倫國小學生熱情相迎，老、中、青3代相見歡。

林文志表示，弘道老人福利基金會近年來持續辦理「不老騎士為愛千里」，不僅幫助不老騎士完成公益環島，也安排不老騎士與在地長者交流，包括獨老送餐、製作點心送獨老等，以實際行動鼓勵弱勢長輩，進而帶動社會大眾的支持，這股不老熱血精神，也為雲林長者帶來更多溫暖與希望。

林文志說，雲林縣政府為照顧縣內老人，持續布建長青食堂與社區照顧關懷據點，今年推動「雙B服務計畫」，由村里幹事主動發現居住環境不佳、食物與保暖物資不足的獨老與弱勢家戶，提供及時協助，並首創全國開辦「失能老人親屬照顧津貼」，未來縣府會持續為雲林長者爭取更多福利，永續關注長輩身心健康。

林文志指出，雲林縣是農業大縣，近年來工商業發達，很多青壯人口到都市就業，加上少子化影響，雲林縣人口邁入高齡化，65歲以上老人占比已超過20％，老人福利與照顧是急須面對的課題，不僅要讓長者幸福、快樂，更要像不老騎士充滿熱情、勇於追夢，活出最精彩的人生。