缺蛋持續延燒，據農委會統計，本周蛋雞約3046萬隻，較上周3079萬隻少了33萬隻、每日生產量在多日持平後仍跌破11.2萬箱，3月至今供應仍不見回穩。昨日彰化縣大城鄉1蛋中雞場更撲殺了8011隻蛋中雞，為缺蛋再添壓力。業內人士表示，現在缺蛋的現象十分嚴重，3月專案進口的500萬顆充其量只能舒緩1天的用量，對解決缺蛋無實質的幫助。

用蛋缺口日漸擴大，日前雞蛋批發價調漲至每台斤55元，產地價今天起也調漲至45.5元，續寫歷史高價。而陳吉仲在去年同期缺蛋時也曾保證該年3月上旬供應量能可回穩，挨批去年同樣說法，今年複製貼上。

有餐飲業者表示，因應蛋價上漲，決定含蛋餐點品項加5元，但假如一箱蛋買進須1400-1500元的高價，不排除加一顆蛋要20元，據聞更有北部蛋商直接南下一籃喊1300多元在搶蛋，缺蛋真的比想像中嚴重。

有趣的是，農委會雞蛋產銷資訊中，固定會有每周雞蛋洗選及噴印統計，結果本周統計卻不見洗選場的進貨量和噴印量，無法掌握具體數字。

不具名業內人士表示，現在產區的老母雞一直在換羽硬撐，但越老的母雞生的蛋殼也越薄，基本上洗選過程一洗就破，這些高耗損都要額外算錢，目前每箱蛋的耗損率約5-10％，其中也包含運輸過程的折損，北部民眾習慣購買洗選盒裝蛋，這也是北部缺蛋的原因之一，不只蛋貴也難買。

該人士指出，台灣每天雞蛋用量超過2000萬顆，3月短期專案進口的500萬顆蛋充其量只能緩解1天的量，而且進口蛋還是都給加工業者使用，對民生缺蛋其實沒有明顯的幫助。