蔡英文總統4月出訪將過境美國，並與美國眾議院議長麥卡錫見面，大陸提出嚴正立場，反對任何形式的美台官方往來；前副總統呂秀蓮被問到，是否意味台海危機繼續升溫？呂秀蓮表示，若中國認為台灣問題是內政問題，不准外國干政，就應該到台灣來傾聽民意。
呂秀蓮指出，中國當局陷入很大矛盾，都說台灣是中國一部分是內政問題不准外國干政，但每次發言都在國際場合，若是內政問題應該到台灣來聽台灣民意，奉勸北京領導人多用一點智慧、下定決心，面對台灣二千三百萬人，而不是少數政客，真正對談。
她說，若認為台灣跟中國可以自己談的話，不要利用國際場合用，拿國際威勢；而台灣人民也可勇敢站起來直接處理，「年輕朋友可認真思考，你們時代來臨了」，大陸領導人習近平要認真面對台灣二千三百萬人，國共內政已經是歷史灰燼，不要再拿國共內戰這一套作為處理台灣前途的擋箭牌。認真面對台灣人民，不要再向國際提台灣問題，既然這是我們兩邊自己的事情，
她說，台灣人民有這個意志從美中爭霸局勢中，要自我出發，希望北京認真看待他這次舉辦的民間國是會議，還有個政黨，尤其民進黨，更要認真看待這尺民間國是會議，若不支持，如何談捍衛台灣民主自由。
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