頭戴「小白帽」萌萌樣，讓遊客爭相拍照。（頭城農場提供/吳佩蓉宜蘭傳真）

每隻小山羊身上的花色都些許不一樣。（頭城農場提供/吳佩蓉宜蘭傳真）

1月左右出生的小水牛也喜歡與人互動。（頭城農場提供/吳佩蓉宜蘭傳真）

位於東北角海岸線上的宜蘭縣頭城休閒農場，佔地超過100公頃的農場內林相多元，鳥類、昆蟲甚至野生動物棲息其間，生態資源非常豐富，提供遊客山林生態體驗與親子旅遊；近期剛出生的小山羊，頭頂「小白帽」超萌模樣，和喜歡與人互動的小水牛，吸引許多遊客爭相拍照。

頭城休閒農場，創立於1979年，創辦人卓媽媽秉持永續地球生態理念，利用農業生產、自然生態、及農村文化等資源，提供國內外遊客親身體驗，儘管縣內休閒農場如雨後春筍般激增，他們仍屹立不搖，甚至國外顧客都紛紛造訪農場，將持續創造農業對生命與生活的新價值，一起盡情享受大自然。

農場內飼養許多傳統農業社會出現的火雞、紅面番鴨等家禽、家畜，近日1隻山羊媽媽生了3隻努比亞山羊混種的小羊，毛色以褐色為主，身上的花色會有些許變化，有隻腳黑黑就像穿襪套，另一隻很特別的頭戴「小白帽」，超萌模樣讓遊客跟著牠跑，就為了想捕捉牠的萌樣，直呼「好可愛喔！」

還有剛出生2個月的小水牛，仗著自己體型還小，喜歡從牛舍護欄2支橫桿間，約70、80公分的縫隙跑出柵欄外，小水牛活潑個性，讓遊客們很喜歡跟牠互動、拍照、餵食牧草。

另近期缺蛋危機，也讓農場內的土雞蛋供不應求，造成一波搶購，卓媽媽堅持蛋的價格不漲，因數量有限無法及時提供給現場遊客購買，皆採預購方式，但遊客至農場內的餐廳還是能享用到蛋的料理，不用擔心撲空。