大陸女星黃奕外型典雅，主演作品有《上錯花轎嫁對郎》、《還珠格格》等等，她在第三部的《還珠格格》接替趙薇演小燕子，但名氣卻不如對方響亮，她曾有過兩段婚姻，最後都以離婚收場，前夫更疑似家暴；近日黃奕接受採訪，透露演完《還珠格格》把愛情想像得太美好。

黃奕近日接受《鳳凰網》採訪提到：「我覺得我年輕的時候認知發生了偏離，我就一直相信有五阿哥這樣的男生，在我的愛情觀裡面就應該像五阿哥跟小燕子這樣的愛情」，她說被這樣的愛情故事影響，以至於她無法接受愛情的失敗，經歷了人生的酸甜苦辣後，她才覺得看清了人其實是個複雜的動物，黃奕反省認為「我覺得我以前不夠愛自己」，她直言以前會想要成為爸爸的驕傲，希望觀眾可以喜歡她、導演能喜歡她，反而沒重視自己的感受。

黃奕直言覺得不夠愛自己。（圖／微博）

黃奕2009年和旅美金融人士CEO姜凱相識41天就閃電結婚，隔年就以離婚收場，2012年她與SSCC上海超跑俱樂部及上海市體育發展基金會理事黃毅清在微博上公開戀情，隔年黃奕誕下一女，2014年黃奕清公開發文痛斥黃奕長期出軌，黃奕則發出律師函，表示自己曾遭受多次家暴，並曬出嚴重傷勢照，照片中黃奕的額頭有明顯兩個凹陷，黃奕事後透露前夫會在家裡裝二十幾個監視器，控制欲很強。

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