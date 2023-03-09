中華隊預賽首戰不敵巴拿馬，9日輪空一天下午到台體大進行練球，準備迎接接下來的3連戰考驗，總教練林岳平不認為在吞敗後才是陷入背水一戰，「4場比賽都是，本就知道是很艱難的賽事，不是輸球後才覺得是背水一戰。」

中華隊首戰共用8名投手，全場投出8次四壞球保送、1次觸身球保送，加上在保送後又被敲安導致單局大量失分，賽後及今天練球前教練團也都有持續鼓勵球員，「餅總」表示，有鼓勵投手群要再大膽一點，不要投無謂的壞球，保送會帶給投手群很大的壓力。

首戰的投手調度在網路上引發熱議，林岳平認為，投手的組合在之前熱身賽中都有出賽過，昨天是希望在什麼局面下展現不同投手的特色，但沒預期到保送連發，之後又被敲安形成大局。

餅總也解釋在胡智爲後決定換上陳冠偉的原因，主要是希望能夠藉著他的高三振率去化解危機，投手教練許銘傑也說：「我認為他的變化球是可以壓制打者，在那個局面中把傷害降到最低。投手的角色在熱身賽都有演練過，既然派他上去就是相信他。」

昨天投手群也出現許多偏差的壞球，也是先前熱身賽時較少看到的畫面，「餅總」認為，多少跟大賽中有些外在因素去影響到投手。