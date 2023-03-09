雲林地檢署偵辦達德集團在雲林縣開發風電案，雲林縣議會議長沈宗隆昨（8日）住處遭搜索並被雲林地檢署聲請羈押，他的太太李安倩今（9日）表示，達德公司2020年間確實曾來請託，但他先生根本沒答應，也沒幫過忙，現在卻被無端捲入，希望檢方能夠查明、釐清事實。

沈宗隆議長夫人李安倩表示，2020年間王又民議員曾帶達德雲林辦公室執行長潘正綱請求她先生協助在雲林設立風機之事，當時丈夫沈宗隆聽完即告訴潘執行長，如果能做到下列3件事他願意親自向縣長開口請求協助。

李安倩指出，她先生說第一，虎尾火葬場的火化爐不足，需要再多設2個火化爐，請找虎尾鎮長丁學忠洽談。第二，雲林縣義消的裝備不足，每人需要2套出勤裝備，盼達德協助完成，建議可找張縣長洽詢。第三，虎尾消防分隊四鄉鎮連一輛水車都沒有，亟需要購置，請達德找消防局長林文山詢問；當時潘正綱都有承諾。

李安倩說，達德後來有找丁學忠鎮長承諾要興建2個火化爐，也有找消防局長林文山承諾要捐義消裝備和水車，但最後連一件都沒做到。火葬場的2個火化爐是張麗善縣長拜託台塑企業捐助4000、5000萬元才興建完成；義消的裝備也是張縣長自行找資源解決；虎尾分隊的消防水車也是張麗善募800萬元才購置；她老公自覺哪有臉去向張縣長開口，後來就不了了之，達德請託之事也沒再提起。

她表示，她先生從政服務不分藍綠，對大眾有利的事，即使不同黨派也願意協助，例如土庫鎮上屆是民進黨籍執政，她先生也協助籌措2000萬元興建鎮立幼兒園，這次達德案件無辜被捲入，很訝異、很無奈，她所說的事實可以找相關人查證，希望檢方一定要查明事實。