蔡英文總統4月出訪將過境美國受關注，前副總統呂秀蓮表示，這幾年很多各國國會議員，都到台灣打卡，回去競選方便，當然這也是台灣的利基，當全世界過去大家完全不重視台灣，到現在很重視，但是負面的重視。

呂秀蓮還說，當各界對台灣的重視是認為台灣是「 trouble maker」，還會引起亞太局勢大亂，所以她認為，台灣必須大膽講，「我毫不客氣跟美國人講，不是台灣人去惹事，是台灣被當一個藉口、一個籌碼，來挑戰中國，造成這樣的緊張」，台灣也需要有更多代表民間把實話講出來的人，官方意見有時候太保守，有時候太含糊。

提到蔡總統出訪，呂秀蓮說，如果拜登總統一天到晚出訪，應該不是主要的議題，為何在台灣蔡總統出訪會變成一個議題？因為台灣總統出訪本身就是一個問題，因為台灣在外交上太孤弱了，到現在台灣正副總統還是沒有辦法可以堂堂正正訪問美國跟其他非邦交國。

她說，不幸的是，目前承認中華民國只剩下14個國家，每次想到這裡，心裡就在淌血，她在副總統任內，還有29個邦交國，她跟陳總統八年任期內都走訪過了，但是現在看起來，已有一半跟台灣說再見，所以台灣的外交危機不應該困守在現狀。