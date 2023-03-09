在經濟部技術處補助下，工研院與具有獨家垂直共振腔面射型雷射（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser；VCSEL）元件技術的美國Ganvix公司，繼2022年成功開發第一階段藍光VCSEL元件，提供更高的頻寬和更快的傳輸速率後，今年雙方將進一步研發效能更佳、低功耗之綠光VCSEL，未來可望在AR元宇宙、高階感測、雷射探測與測距（Light Detection And Ranging；LiDAR）等領域中，加速無線網路和光學傳輸系統速度，以低功耗提供具高度可靠性和可重複性的技術，為台灣製造業帶來更多商機。

市場研究機構TrendForce指出，VCSEL技術為許多高階手持式裝置與設備的重要元件，2021年相關VCSEL總產值為18.42億美元，在需求大幅提升下，預計2025年總產值將上看23億美元。經濟部技術處表示，VCSEL具備高穿透率、高反射率、高可變性和低電場效應，已成為應用於高階光學元件、生物醫學檢測和光子晶體技術的重要設備。為了搶占電光學領域的先機，經濟部技術處在2021年補助工研院與Ganvix，結合工研院研發能力與擁有先進奈米多孔VCSEL核心技術的Ganvix，研發藍光VCSEL元件，除可有效控制紫外線或藍綠色可見光波長的光，更有望為VCSEL在紅外光譜中運行提供更多應用與更高效發光產品，進一步發展照明、醫療和工業應用等更多新型態的光學產品。

工研院電光系統所所長張世杰指出，VCSEL技術在輸出功率、轉換效率與光束品質等方面均優於既有的LED，且擁有更高的穩定性，已被廣泛應用於3D感測應用及光通訊技術，而藍綠光VCSEL的成熟，將對應用領域更上一層樓，開拓更多元的應用可能性。為了加快藍綠光VCSEL元件上市時間，工研院將繼續運用光電元件製造方面的研發能量，協助Ganvix製造高性能、低成本GaN VCSEL元件。

Ganvix首席執行官John Fijol則表示，看準工研院在電子光學領域的前瞻研發技術與能量，因此在2021年就深入研發創新技術，未來將持續與工研院合作加速新型雷射元件商業化的進程，期待提升VCSEL元件商品化與產業化的速度。