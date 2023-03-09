民進黨主席賴清德8日在中執會表示，不建議現任議員參選2024立委，以免帶給大眾負面觀感。前立委郭正亮分析，「我到覺得他在處理黨內矛盾」，「我傳給朋友看，朋友說，哇！他又得罪人了！」

民進黨中執會8日通過2024立委選舉「大局條款」，將不建議現任議員投入立委選戰，不過艱困選區以及無同黨現任立委選區除外。

前立委郭正亮今（9）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，這說不上是要對比國民黨，國民黨真的會有議員去選立委又會贏的，真的不多，「我有算過，最多3個」。至於民進黨的大局條款，「我倒覺得是在處理黨內問題」，郭正亮說，「據我了解，中南部還是有」，「有很多已經上的議員、連任議員，還要繼續挑戰立委，我覺得就是要阻止這些人」。

郭正亮說，「北部想半天，真的沒有，新北有議員要挑戰，但這次就沒選了」，「連任又想選，有挑戰到立委，北部真的沒有，中南部應該有」。郭正亮認為，上次民進黨選太好了，有些人不是這麼強，以些選區可能是矇上的，可能會有人要挑戰。

前立委郭正亮。 （資料照片）

「我到覺得他在處理黨內矛盾」，郭正亮分析，「我傳給朋友看，朋友說，哇！他又得罪人了！」上次反黑金，更生人通通不能參選黨公職，就得罪一狗票人，這又得罪一批人。「我覺得這就他的個性，我不認為這要對準國民黨，這是在處理黨內問題居多」。

郭正亮強調，議員參選立委，全世界皆然，沒人認為這是問題，只有台灣搞大局條款，後來想一想也不是針對徐巧芯，「巧芯太緊張了！」

民進黨初選每次都是玩真的，殺得非常慘烈，而且公開用文宣對幹，跟國民黨比較不一樣，國民黨比較玩陰的、玩地下的，「我覺得賴清德就是要阻止這個局面」，郭正亮直言。