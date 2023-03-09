年輕人的流行語日新月異。一位男子表示，最近他發現許多年輕人都會留言「觸」、「批剖」、「矮東町手」等各式英文翻中文的文字，讓他無奈質疑，到底是自己老了還是年輕人的流行，貼文曝光後，許多年輕人紛紛指出，其實這只是懶的切換中英輸入法才會這樣留言，分析看不慣的他真的老了沒有錯。

原PO在Dcard以「現在大學生都不會好好打字？」發文表示，最近他看了許多影片、留言後發現，年輕人紛紛使用「觸」（True，真的）、「批剖」（People，人們）、「矮東町手」（I don’t think so，我不這麼認為）等各種英翻中的文字，讓他忍不住自我懷疑，「是我老了還是這就是年輕人的流行⋯」，好奇大家現在真的都會這樣打字嗎。

對此，許多網友紛紛回應，「哥你真的老了」、「火星語、ㄅㄧㄤˋ有比較好嗎」、「可是這樣評論真的很像老人欸，本阿姨26了可是完全不覺得這樣打字有怎麼樣，雖然我是看不懂啦，每個世代都有自己流行的東西啊」、「懶得切換中英輸入法啊，我是比較常打哀鳳、賴、哀居之類的」、「這種直接翻譯還能接受，給我簡化成一個字的可以去死了」。

另外還有網友回應2000年初期的流行語以諷刺，「E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族，一邊用即時通把妹，或是帶著最新的哈電族跟同一掛的麻吉去西門町壓馬路。前幾天看食字路口，裡面竟然有路人還在用BBcall，ㄘㄟˊ，太瞎了吧！手機才是最新的潮流，現在大眾電信的學生專案超便宜，這是一定要的啦～我出社會後，還要去辦喬治瑪莉現金卡，來買夢寐以求的Sony Ericsson鯊魚機。如果有人看不懂，哇哩咧，你們就真的是LKK了」。