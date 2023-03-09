周曉涵換上公主風內衣，浪漫可愛。（粘耿豪攝）

周曉涵穿浪漫紫色內衣搭緊身開高衩長裙，展現美胸女神氣勢。（粘耿豪攝）

周曉涵今出席思薇爾內衣代言，現場換了純真白與浪漫紫2套內衣，好身材一覽無遺，展現「美胸女神」氣勢。連續代言內衣8年，她透露第一年要走秀超緊張，但隨著經驗增加，現在上場前只在乎水腫有沒有消，有自信地說：「胸部平時都勤做保養，補充蛋白質，也有適時吃一些脂肪食物，不需要臨時抱佛腳。」

身為美胸女神，周曉涵私下卻從未拍過只穿內衣的火辣照片跟男友分享，她說自己的確會為了接演的角色，選擇符合角色氣質的內衣幫助入戲，但私下自己是個樸實無華的宅女，對取悅男友興趣缺缺。但她透露曾吃過「綠茶婊」的虧，20幾歲時的某任男友，收過一位外表看似清純無害的女生朋友，穿著暴露的私照，詢問服裝好不好看，男友還因此暈船，讓她氣說：「像薔薔這類美艷型的美女我其實不擔心，最可怕、常會讓我沒安全感吃醋的，通常都是安靜無害的女生。」

已久未傳緋聞的周曉涵，表示身邊的朋友幾乎都已婚，嘆說：「要遇到沒有結婚的比登天還難。」但她態度隨緣，不排斥戀愛但不會刻意認真找對象，也會去不同的聚會，如果遇到能相處的對象，會把相處觀察期拉長。而先前她曾被拍到和李運慶一起逛街，李運慶近日也已洪詩登記結婚，周曉涵說自己有追蹤男方IG、也有看到新聞，很恭喜他，「祝福他們新婚愉快，感情長長久久。」