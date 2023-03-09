面對關鍵字廣告廠商出奧步，搜尋龍頭Google的演算法是否助長不公平競爭行為引發爭議，公平會1月時曾提案說要請Google前來說明。國民黨立委楊瓊瓔今天在立院關切進度，公平會卻說還要4到6個月，引發楊不滿痛批。最後副主委陳志民承諾，會提早於5月中就請Google到會說明。

廣告市場上常出現一種奧步，就是廠商在購買關鍵字廣告時，除了自家品牌名稱，也會設定競爭對手的品牌名稱做為關鍵字，希望搭便車或中途攔截把流量導回自家網站

今年1月，公平會就曾對磁磚廠北大欣開罰，因其不當使用競爭同業的產品名稱「馬可貝里」作為關鍵字廣告，讓民眾搜尋時以為「馬可貝里」與該公司的「羅特麗」磁磚有關聯，藉此增加自身網站到訪及交易機會，公平會認為此榨取他人努力成果的不公平行為，開罰50萬元。

但是公平會一向只處罰刊登廣告的廠商，數位平台Google的演算法是否有助長這種違法關鍵字廣告不當傳播，卻未被處理。年初就有公平會委員提出臨時動議，認為也應針對Google數位廣告中，涉及可能有爭議的關鍵字廣告主動立案，並請Google到會說明。

對此楊瓊瓔今日在經濟委員會，就關切Google此案進度。公平會副主委陳志民表示，已請Google在本月10日前提出資料。接下來會看資料完整性，再請國內專家業者表示意見，依程序請Google前來說明，時間還需4到6個月。

但此引發楊瓊瓔不滿，痛斥：「難怪民眾不認同有這個單位存在」、「難怪人家對你們沒有信心」。認為專家說明如需2個月，那請Google前來應該是在5月10日左右，現在說還要4到6個月，太沒邏輯。

陳志民解釋，主要是資料來還需要研究，最後承諾，5月中旬就會請Google到會說明。