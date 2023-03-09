「我們不是酒店小姐」！竹聯幫春酒找170旗袍妹 老闆娘發長文澄清曝內幕

近日竹聯幫仁堂旗下旭仁會與明仁會接連大張旗鼓地舉辦了兩場春酒宴，引起警界怒火，中央定調要擴大臨檢，對此新北市長侯友宜今(9)日受訪時指出，新北市最重要先把預防的治安環境做好，減少犯罪的溫床在新北市孳生，對所有幫派份子在新北市的活動，強力取締毫不手軟，決不寬貸。

新北市長侯友宜今(9)日受訪時指出，新北市最重要先把預防的治安環境做好，減少犯罪的溫床在新北市孳生，對所有幫派份子在新北市的活動，強力取締毫不手軟，決不寬貸。(徐瀾攝)

對於氣焰囂張的黑惡勢力，侯友宜表示，最重要的是要連根刨起，對組織犯罪的源頭全力肅清，一定會結合檢警調通力掃蕩，也感謝新北市8000餘位警察同仁的辛苦工作，希望繼續努力、加油。