民眾抱怨公有地變得髒亂，還不准民眾進入。（陳淑娥攝）

台中市建設局出借潭子一塊土地供家福健康促進會綠美化，但居民反映，公家土地堆滿桶子及垃圾，並禁止一般民眾進入很不合理。建設局表示，將要求認養單位儘速改善，以維護當地景觀及民眾使用需求，如未依限完成改善，將另外媒合認養單位。

民眾反映，潭子區家福段0288地號為公有土地，於2018年由建設局出借給台中市潭子區家福健康促進會綠美化使用，促進會結合後方私人土地闢建成公園，園區內堆滿許多桶子，草花死亡後只種零星蔬菜，但公園內外常堆積垃圾，未善盡管理之責；同時並質疑公園部分土地是公有地，卻禁止一般民眾進入，很不合理。

潭子區家福健康促進會理事長張文忠表示，該公園是其擔任里長時向朋友及市府借用土地，並自掏腰包興建完成，因其日前生病開刀，園區綠美化才不足；桶子則是促進會老人活動時要使用。因常有民眾帶狗進入公園隨地大小便，或流浪漢進入公園睡覺，所以公園才採管制措施，但並未全部禁止民眾進入。

建設局指出，潭子區家福段0288地號為未開闢道路用地，2018年由公所會同潭子區家福健康促進協會行文向建設局申請辦理綠美化改善作業；有關地方反映現況管理狀況未佳及環境髒亂部分，建設局將要求認養單位儘速改善，以維護當地景觀及民眾使用需求，如未依限完成改善，將再另外媒合認養單位。