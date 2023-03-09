ESG已成為全球發展的趨勢之一，其中淨零碳排及採用綠電為產業致力方向，但因缺乏龍頭企業帶領，使供應鏈雖有意願響應，卻苦無方法。對此，鴻海結合開發金旗下開發資本，共同以創新模式布局台灣綠能投資。

鴻海表示，希望藉此導入資金與資源，補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口。長期則是結合產業的用電需求、投資機構的金融專業、以及開發商的綠電供應，達到三贏目標。

開發資本自1995年民營電廠首次開放時，即積極投入民營電廠投資、融資規劃及主辦聯貸案。此次合作除結合鴻海科技專業，更借重過去投資太陽能電廠經驗，擴大參與再生能源、儲能等相關投資，協助鴻海供應鏈能源布局升級，建構低碳節能供應鏈。

開發資本代理總經理南怡君表示，永續金融為母公司開發金近年ESG焦點目標之一，開發資本積極進行永續投資布局，包括再生能源及儲能設備、節能減碳或淨化環境產品、技術或商業模式，以及廢棄物處理、汙水處理等循環經濟產業，同時協助企業因應ESG轉型。

「永續經營＝EPS＋ESG」為鴻海首重經營方程式，去年對外公布集團ESG長期目標後即積極推動相關路徑。其中，在環境領域目標中，為達成2050年價值鏈淨零排放，持續透過自建太陽能、增購綠電、投資再生能源，以及擴大採用綠色能源，已逐步取得不少成果。

鴻海表示，此次以分工、分享、共榮理念出發，創立綠能投資平台，將為台灣企業提供更多元的淨零推動管道。南怡君也指出，開發資本觀察到全球龍頭大廠為達到2050年淨零永續目標，積極攜手供應鏈進行綠能轉型，為展開此次與鴻海合作契機。

鴻海發言人巫俊毅表示，此次攜手開發資本合設能源控股公司，將是台灣第一個為協助產業能源轉型，由科技業者攜手金融業建立的綠能投資平台。綠能投資將由鴻海供應商率先響應，透過平台將取得更多綠能來源管道，攜手實踐低碳轉型，達成節能減碳目標。

開發資本及鴻海透過本次簽約，正式跨出合作夥伴關係首步。在全球淨零碳排與能源轉型趨勢下，雙方將攜手布局台灣綠能電力事業，如太陽能、風能、儲能等基礎建設項目，配合政策方針加速台灣邁向淨零轉型。