美國國家航空暨太空總署（NASA）7日公布消息，一顆新發現的小行星可能會在2046年撞擊地球，但目前還無法確定地點。
根據英國《每日郵報》報導，上月27日才首次發現的小行星2023DW，直徑約為50公尺，大小相當於義大利比薩斜塔。目前NASA估計，2023DW會在2046年2月14日這天接近地球，直接撞擊的機率為560分之一，影響區域從印度洋、太平洋到美國東岸都有可能。
NASA表示，目前2023DW的「杜林危險指數」（Torino scale）為1，意味著2023DW雖有可能接近地球，但大眾還不需要為此感到擔憂，而他們也會持續觀測並更新預測報告。未來若危險指數上升到3，就會對大眾發出警告。
不過，2023DW的大小還是令人憂心忡忡。2013 年，一顆流星在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸，衝擊波摧毀了數千座建築物，造成超過1,600人受傷。而當時那顆流星的大小還不及2023 DW的一半。
科學家們正積極開發保護地球免受撞擊的方法。本月稍早，NASA證實成功利用DART探測器與小衛星Dimorphos相撞，使其發生偏轉。未來這種方法可望用來對付多數飛向地球的小行星。
文章來源：Don't make plans for Valentine's Day 2046! NASA warns city-destroying asteroid the size of the Leaning Tower of Pisa could smash into Earth that day - and Los Angeles and Washington DC are possible impact zones
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。