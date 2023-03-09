美國國家航空暨太空總署（NASA）7日公布消息，一顆新發現的小行星可能會在2046年撞擊地球，但目前還無法確定地點。

根據英國《每日郵報》報導，上月27日才首次發現的小行星2023DW，直徑約為50公尺，大小相當於義大利比薩斜塔。目前NASA估計，2023DW會在2046年2月14日這天接近地球，直接撞擊的機率為560分之一，影響區域從印度洋、太平洋到美國東岸都有可能。

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023

NASA表示，目前2023DW的「杜林危險指數」（Torino scale）為1，意味著2023DW雖有可能接近地球，但大眾還不需要為此感到擔憂，而他們也會持續觀測並更新預測報告。未來若危險指數上升到3，就會對大眾發出警告。

不過，2023DW的大小還是令人憂心忡忡。2013 年，一顆流星在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸，衝擊波摧毀了數千座建築物，造成超過1,600人受傷。而當時那顆流星的大小還不及2023 DW的一半。

科學家們正積極開發保護地球免受撞擊的方法。本月稍早，NASA證實成功利用DART探測器與小衛星Dimorphos相撞，使其發生偏轉。未來這種方法可望用來對付多數飛向地球的小行星。