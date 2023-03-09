大陸全國政協會議明日下午將選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。政協委員早上審議候選人名單草案，主席團下午將通過候選人名單。消息指，候選人數目為主席1人、副主席23人，常委299人。中共政治局常委王滬寧將任全國政協主席，23名副主席候選人之中，政治局委員兼統戰部部長石泰峰排名第一。

星島日報消息指，23名副主席候選人之中，還包括國務院副總理胡春華、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強。十三屆政協副主席梁振英，是唯一來自香港的副主席候選人，隨著另一名副主席董建華退休，意味香港只剩下一名副主席。

政協副主席候選人選包括河北前省委書記王東峰，中央全面深化改革委員會辦公室副主任、國家發改委副主任穆虹等。王東峰還將兼任秘書長，成為政協大管家。廣西政府前主席陳武，回族的寧夏政府原主席咸輝，預料兩人將分別接替退休的馬飆（壯族）及王正偉（回族），升任政協副主席。