黑幫春酒中山分局長狂吼畫面曝 這句話讓明仁會小弟秒認慫

竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪酒店盛大舉辦春酒晚宴，請來170名旗袍辣妹，本欲在一樓大門前列隊「星光大道」迎賓，藉此壯大幫派聲勢，造成轄區中山分局長陳金城不滿，當場動怒警告，若真在一樓迎賓，「只要站出來，我一定翻臉！」如今當天執勤影片曝光，有明仁會小弟不配合盤查，陳金城數度狂吼：「沒證件全部帶回派出所，不要在那邊五四三！」囂張黑衣人瞬間態度軟化，乖乖掏證件。

當天明仁會席開80桌左右，170名旗袍辣妹迎賓與跑車雲集，場面盛大，萬豪酒店本來答應明仁會，要讓他們在1樓大門延伸至大廳鋪設迎賓星光大道，分局長陳金城動怒，明仁會才打消念頭，改在5樓會場迎賓。不過事後5樓辣妹迎賓的畫面被po網做成抖音，仍造成社會觀感不佳。

事實上，當天北市警方以中山分局為主，由分局長陳金城指揮，動員上百名警力至萬豪蒐證、盤查黑幫兄弟。明仁會部分小弟曾無視員警要求出示證件，想用混的走進飯店。

陳金城見狀，狂吼飆罵，強勢要求把沒證件的統統帶回派出所，黑衣人一度怒瞪他並嗆聲，陳也不客氣回嗆：「你沒證件，我依法就可以把你帶回派出所查證，不要在那說些五四三！」

他下令，「中山分局的同仁聽著，沒帶身分證的、在這邊五四三的，全部帶走，帶回去查！」在陳強勢主導下，員警將不配合盤查的黑衣人團團圍住，這時原本趾高氣揚的黑衣人，發現警方態度強硬，只好低聲說：「對不起，歹勢歹勢，我找一下證件。」

警方說，撇除萬豪不讓員警上5樓會場蒐證，其實飯店周遭的蒐證盤查幾乎已滴水不漏，明仁會辦80桌，警方盤查900多人資料，甚至擔心有漏網之魚，中午就提前到崗部署，究辦了攜帶刀械、通緝犯等案件，就連有些名車沒找到車位違停，也都驅趕。