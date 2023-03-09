舒華（右2）透露私下會跟朵拉相約吃好料。（TVBS提供）

在韓國發展的(G)I-DLE葉舒華，近日在TVBS《食尚玩家》熱血48小時主持人威廉、風田、朵拉的熱血任務中擔任關主， 3位主持人必須搬出壓箱底美食讓葉舒華吃得滿足、玩得過癮，最終獲得葉舒華滿意的主持人就能獲得額外的加菜金，讓3人熱血沸騰戰力滿滿。

葉舒華這次趁回台休假空檔到《食尚玩家》放鬆吃喝玩樂，16歲就到韓國生活的她，對台灣的美食體驗不多，抵達台中後立刻向熱血3位主持人刻提出「熱血美食考驗」，得知葉舒華特別想吃火鍋與義大利麵，此時身為在地台中人的威廉為了扛住台中人的面子，搖身一變自稱為「台中美食最威風里長」，並立刻掏出口袋名單帶葉舒華體驗台中美食。

葉舒華特別分享說道，「可以上《食尚玩家》真的超興奮！因為我超愛吃台灣美食，尤其是小吃跟義大利麵，而且跟朵拉是一年多前就認識，私下也會約出去玩，所以來這邊很像跟朋友出去吃吃喝喝，沒有什麼壓力，超開心的。」

這次的「熱血333特別企劃」是為了慶祝《熱血48小時》播出3周年以及TVBS開台30週年，3位主持人除了要騎摩托車333公里之外，沿途只能吃跟3有關的美食，其實在任務一開始就遇到一項難題，因為主持人朵拉不會騎車，所以整趟路程必須由威廉與風田輪流載她，在騎乘的路途中不斷有眼尖的觀眾在路上巧遇他們，並拍照向他們加油打氣，也間接證明了3位主持人是真的非常熱血的騎車在執行任務。