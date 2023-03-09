屏東縣立大同高中繼去年以國、高中生合體奪下全國學生音樂比賽管樂組決賽特優後，今年首次加入「人聲」再次奪冠。（謝佳潾攝）

高三生邱揚珽從國中部音樂班直升高中部，6年來總共參加5次全國學生音樂比賽初賽、3次決賽，他以身為大同管樂人為傲。（謝佳潾攝）

屏東縣立大同高中繼去年以國、高中生合體奪下全國學生音樂比賽管樂組決賽特優後，今年首次加入「人聲」再次奪冠，大家在練習僅1個月多、每次練團還人數湊不齊的情況下傳捷報，全校師生開心不已，當中共參加5次比賽的高三生邱揚珽更是興奮，他以身為大同管樂人為傲。

大同高中表示，2019年前，大同高中都是國中部音樂班（管樂）參加全國學生音樂比賽，之後為因應音樂班學生直升高中部的需求，不僅在高中部成立管樂社，去年還以管樂社、音樂班攜手合作的模式參加全國學生音樂比賽管樂高中組，最後代表屏東縣參加總決賽獲得特優。

音樂老師陳玉書說，今年大同高中管樂很榮幸又代表屏東縣參加總決賽，但因樂曲編制因素，所以又加了「人聲」配置，為此特別邀請高中普通班的9名學生加入，這樣多達72人的組合是新嘗試，大家都做了很強的心理建設，畢竟對手是純高中組，因此當傳出捷報時，非常振奮人心。

加入「人聲」的高三生鄭琦娜說，他們是去年12月時被邀請入團，今年學測過後才開始團練，而且每周僅練1次、團員沒有一次湊齊過，練了1個多月就上決賽舞台，大家都很緊張，但在比賽進行時聽到演奏的樂曲，心情既激動又感動，當得知拿下特優時更是開心到無法言語，她驕傲道：「這是我高中做過最有意義的一件事！」

另名高三生邱揚珽更是有感，他是從國中部音樂班直升高中部，6年來總共參加5次全國學生音樂比賽初賽、3次決賽，且決賽全都拿下特優，他開心道，當初會想直升高中部就是因為想要繼續吹長號，大同的管樂資源豐富，讓他學到很多也經歷很多，他以身為大同管樂人為傲。

國中音樂班學生薛妤婕說，與高中生搭配參加高中組比賽對他們來說，本來就不容易，但大家經過不斷調整細節與練習後拿下特優，真的感到很光榮。