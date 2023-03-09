中國大陸外交部發言人毛寧9日主持例行記者會。有記者提問，美國參議院全會日前通過「2023年新冠病毒起源法案」，認為新冠疫情可能起源於中國大陸。對此，毛寧強調，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。

據稱，美國會眾院正推動審議有關法案，8日，美國國家情報總監海恩斯表示，美情報機構尚未就病毒由實驗室洩漏或來源於自然界達成共識。此外，波蘭病毒學家切希爾斯近日接受採訪表示，美能源部、聯邦調查局重提新冠病毒實驗室洩漏論實屬聳人聽聞，沒有任何事實依據，更沒有科學依據。

毛寧表示，一段時間以來，美國執意將溯源問題政治化、武器化、工具化，搞情報溯源、議員溯源，在沒有任何證據的情況下炒作實驗室洩漏論，對中國大陸進行抹黑攻擊，毒化全球科學溯源的氛圍，國際社會對此看得很清楚。

毛寧強調，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，中方始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。

她指出，當前全球溯源科學研究受阻的主要原因正是美國的政治化操弄。美國除了對世衛組織的溯源工作指手畫腳，說三道四，對秉持良知的科學家進行政治打壓，對別國編造完全不合科學邏輯的謊言攻擊抹黑之外，迄今在溯源問題上沒有採取任何負責任的舉措，從來沒有邀請世衛組織派專家組到美國開展溯源合作，從來沒有提供任何早期數據，對國際社會關於美國德特里克堡和世界各地軍事生物基地的關切視而不見、充耳不聞。

「將溯源問題政治化，只會阻礙全球的溯源科學合作，分裂全球團結抗疫的努力，破壞全球衛生治理機制。」毛寧說，再次敦促美方立即停止政治操弄溯源問題，盡快回應國際社會的合理關切，主動與世衛組織分享本國早期疑似病例的數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室的情況，給世界人民一個交代。