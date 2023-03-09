北市市定古蹟陽明山「草山御賓館」外觀。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

讓百年古蹟再現風華，歷經多年協商，甚至曾被評為「全台最悲慘古蹟」，北市市定古蹟陽明山「草山御賓館」9日辦理修復工程動工典禮，北市文化局表示，主體修復工程將投入1億3600萬元，預計2026年完工，未來以恢復昔日風貌為目標，並可與草山周邊文化資產串聯。

文化局指出，草山御賓館興建於1923年前後，作為接待日本裕仁皇太子所建，建物包含洋館與日本家兩棟建物以及日式庭園景觀，民國時期由著名建築師王大閎設計並增建洋房，草山御賓館不只接待過日本裕仁皇太子，也是先總統蔣中正來台後第一處住所，並曾作為時任考試院長孫科及其兒子住所，極具文化價值。

文化局說明，草山御賓館的洋館及日本家建物呈和洋折衷風格，洋房卻呈現簡潔現代主義造型，外觀搭配斬石子工法，截然不同的建物風格使修復工程兼具日式木構造、屋瓦傳統工法與現代建築特殊匠藝的多樣性，極具挑戰性，是北市保存維護文化資產的獨特案例。

文資委員李乾朗表示，因爲草山濕氣重，又有溫泉硫磺，房舍不易保存，1998年來鑑定草山御賓館可否當古蹟後，才經10年就倒成一片廢墟，當時才說是全台最悲慘古蹟，經過25年終於可開工很欣慰，此次修復剛好也迎來房子滿百年紀念。

李乾朗也分享，日治時期台灣為了招待日本皇親貴族，蓋了好幾座賓館，要給皇太子使用的則加個「御」字，北部就有兩棟，當時身為植物學家的皇太子來訪，留下詢問池內八角蓮花的趣聞。

建築師徐裕健則表示，當初來看房子時，全部木結構垮掉、門窗都歪斜，未來修復除了舊料使用極大化，達到文化資產保存目標，也想恢復日式庭院風貌，並加上舊照片及解說站，讓整個區域除了自然、觀光資源，還有人文故事資源，民眾來休憩也可體會歷史場景。

談到草山御賓館後續利用計畫，文化局副局長田瑋表示，如果之後交給北市經營，建物部分會維持皇太子參觀時原貌，家具等陳設都會準備，而洋房則會跟日式庭院結合，可來享受當時餐飲，也可做文創設計，未來則能結合周邊資源，形塑草山小鎮風光。