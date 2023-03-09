隨著美光、AMD、群聯等大廠打造PCIe Gen5生態系成形，宇瞻將推出AS2280F4 Gen5 SSD，加快落地腳步。採用群聯PS5026-E26晶片，支援PCIe Gen5 x4匯流排與NVMe 2.0協定，能支援8通道傳輸模式與2400MT／s Flash。

另外，此款SSD讀取速度高達12,000MB／s，寫入速度則為10,000MB／s，對比一般等級的Gen4，效能提升可達四倍以上；加上容量選擇從1TB、2TB甚至4TB都有，無論是優化電競遊戲體驗或是增進影片編輯、3D動畫運作效率等，皆能滿足使用者需求。

張家騉說，相對其他同類型產品，宇瞻希望能在發揮極致讀寫速度的同時，也確保產品相容性與品質，因此持續對樣品做測試調整，預計Q2底進入量產時程；目前有不少主板、伺服器廠表示對Gen5 SSD有興趣，將規劃做驗證與推廣。

對於Gen5應用何時會普及，他認為現在市面上雖仍以Gen4為主，但隨著生態系完整後，自然會影響使用者升級硬體的意願。而市場需求如電競領域過去幾年在海外如巴西、中國、東南亞等國家，都因為疫情影響催生龐大商機，是未來預期布局開發的地區。

又如網通、雲端伺服器終將隨著平台升級而更新，推估Gen5的滲透率應該在2024年會有所增加。今年雖然到目前為止仍未看到產業春燕來臨的時間點，但宇瞻會在下半年讓Gen5 SSD產品線更加完整，並繼續推進重點領域、加值技術、數位升級與策略夥伴結盟等四大動能，助力營運效益。