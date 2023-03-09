崇友表示，2月營收受惠集團積極深化旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務營運動能，加上旗下新梯、汰舊換新大型案件出貨完工認列挹注，包括桃園龜山廠辦大型新梯訂單、以及桃園龍潭大型集合住宅社區汰舊換新大型訂單完工，並透過持續精進電梯技術、節能環保及智能科技整合、專業新梯與維修保養團隊培訓等各面向，有效提升市場競爭力，創造旗下新梯、汰舊換新業務接單動能持續成長。

崇友指出，憑藉集團積極強化電梯、維修保養技術與科技結合，包括電梯報馬仔通報系統、AI人臉辨識叫車、以及雲端監控等智能化系統，其中，崇友為電梯報馬仔通報系統技術的全球首創業者，當電梯異常故障時，民眾只需透過手機掃描電梯按鈕上方的QR Code貼紙，可即時將故障問題通報崇友中控端及該區域的維保站，大幅節省維保人員抵達現場時間，且集團旗下維修保養業務團隊提供24小時即時維修服務，整合集團自有開發雲端監控系統，達到良好派工效率。

展望2023年第一季，崇友仍持續深化研發技術能力，並結合創新科技、環保技術等運用，致力提供使用者安全、舒適、且人性化的電梯設備，提升集團整體市場業務競爭力，並以期助力開拓海外東南亞地區新梯銷售布局，創造未來中長期營運成長動能。