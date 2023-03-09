Microchip FPGA事業部行銷副總裁Shakeel Peera表示，我們新的太空應用整合開發平台包括非常適合原型設計的功能和介面。使用與衛星軌道或深度太空系統所採用相同的封裝和晶片，設計人員可以更正確評估高速收發器並測試其所有控制、DSP、通訊和圖形處理演算法的運作。

RT PolarFire開發套件支援各種子板，包括兩個完全填滿的高接腳數（HPC）FPGA夾層卡連接器、DDR3 DIMM和RT Gigabit以太網連接、SPI快閃記憶體和超小型A版（SMA）連接器。還包括輻射數據和用於對RT PolarFire FPGA進行設計的Libero軟體工具套件。

與SRAM FPGA相比，Microchip的RT PolarFire FPGA提高了關鍵任務計算和連接傳輸量，同時功耗降低了50％，並且對輻射引起的配置單粒子翻轉（SEU）具有更高的抗擾度。它可用於解決諸如減少衛星訊號處理擁塞等困難的太空飛行挑戰。Microchip已經完成了RT PolarFire FPGA的MIL-STD-883 Class B認證，並且正在完成Class Q和Class V認證。