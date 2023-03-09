有鑑於美國平均汽車車齡上升至 12 年的歷史新高，換車需求將隨著供應鏈問題獲得緩解，動能持續釋出。歐洲2035年禁售燃油車的決議下，持續提高占比。中國汽車工業相關指標向好，對新能源汽車依舊友善，電動車免購置稅政策確認延續。今年全球電動車可望交出35％年增長率。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨著其他行業對晶片需求放緩，加上半導體廠商於2023 年擴充車用晶片產能，汽車晶片的供應有望進一步改善，今年下半年有望縮短生產瓶頸，2023年全球車市將回到復甦的軌道上。全球電動車成滲透率則持續提升、老舊車齡有換車需求、與美國政策幫助下，整體電動車仍保有三成銷量成長。美國今年電動車可望享有60％高增長，歐洲預計增長20％，中國則有增長逾30％成長率。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，中長期看電動車高增長確立。2025年預計全球電動車銷量突破2千萬輛，對應電動化滲透率約30％。在產業方面，根據統計每台電動車半導體搭載率將以每年6.9％增速成長，電源管理、類比IC、ADAS相關晶片在汽車電子的使用上，相較於傳統燃油車，將出現高度增長，可持續關注車用半導體後續發展。