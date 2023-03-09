高雄市長陳其邁出訪日本，今（9）日參訪日本三大名城之一的熊本城，陳其邁表示，熊本城的古蹟修復技術及城市行銷的經驗，值得市府團隊借鏡參考。另外，2020年2月起因疫情影響，高雄－熊本直飛航線停航迄今，市府也努力協調盼復航，兩地可互送旅客拚觀光。

陳其邁提到，高雄與熊本建立深厚友誼，從2013年簽訂國際交流備忘錄以來，雙方合作交流未間斷，2016年熊本發生規模7.3強震，高雄市民震災捐款超過4000萬元。今天走訪修復完成的熊本城天守閣，感佩天守閣的修復速度之快，及感受到熊本旺盛生命力，也希望市民能多到熊本觀光旅遊，加深與姊妹市的交流。

高雄市長陳其邁與熊本市大西一史市長於熊本城天守閣前合照。（柯宗緯翻攝）

陳其邁表示，熊本城天守閣修復預計在2052年完成，為兼顧修復工程及觀光兩不耽誤，讓民眾安全造訪歷史遺產，同時見證古蹟的修復歷程，故搭起「特別見學通路」景觀廊道，其設計的巧思非常值得借鏡，該條廊道非常酷似壽山動物園的天空廊道，雙方在遊憩設施上恰好有相似之處。

高雄市長陳其邁與熊本市大西一史市長於熊本城天守閣前合照。（柯宗緯翻攝）

熊本市市長大西一史今也現身天守閣迎接陳其邁等一行人。大西一史表示，高雄市民在熊本地震時，慷慨捐款給予熊本莫大的援助，對此表達衷心感謝。為迎接高雄市訪問團，特別在7日、 8日晚上將熊本城打上「彩帶高」的燈光顏色，藉此也見證高雄與熊本溫暖且深刻的情誼。

高市觀光局長高閔琳表示，鼓勵高雄市民多到熊本縣觀光，給予姊妹市在強震重建中最直接的支持，而市府也將持續協調航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄—熊本直航，促進雙方多元合作交流。