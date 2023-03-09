台中市沙鹿區48歲陳姓男子於日前清晨，上半身衣物單薄，下半身僅包尿布獨自外出，突然跌坐在車來車往的路口，警方獲報後馳援並將人帶回所內，在擴大尋找家屬仍未果之下，男子突然說出自己身分證字號，警方趕緊通知家人並將他送回家。

台中市清水警分局光華所員警李俊義、張智豪日前清晨5時許獲報，指男子獨自行走於光華路及光大路口，突然跌坐在車來車往的路口，十分危險。

警方獲報趕抵現場，當下陳男無法清楚描述身分，警方先行檢視其身體未受傷後，於附近挨家挨戶詢問，均無人認識陳男。由於陳男衣物單薄、下半身僅著尿布，警方將他帶返派出所休息。

同時，警方也請里長協助詢問但仍未尋獲家屬，另一方面再度回到現場，擴大範圍再度詢問，此時陳男突然說出自己身分證號，經查其住家離現場約200公尺，趕緊通知陳男家屬，並將他安全護送返家。

陳男兒子表示，父親患有疾病，行走緩慢，他發現父親獨自出門後，認為不會走太遠，在住家附近苦尋不到人後才開始緊張，很感謝警方協助及細心照料。

光華派出所長陳俊佑，民眾家中若有身障者， 務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之聯絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。若有發現疑似走失兒童、身障者、年長者，可撥打110請警方到場了解，或先行將其安置避免可能發生之危險，待警方到場後續協尋親屬，以免發生危險。