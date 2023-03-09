法務部近日不少爭議浮上檯面，國民黨立委王鴻薇今(9日)質疑，法務部報告提到「查獲竹聯幫明仁會販毒組織，一舉殲滅該集團」，但明仁會6日春酒竟包下飯店宴會廳辦Party，是不是自打嘴巴？針對前監察院長王建煊選總統政見說要執行死刑，也直問法務部還要再拖多久？是否會選舉考量來執行？還有南投立委補選的蔡培慧，及林佳龍選新北市長時，都被傳出給現金讓計程車貼廣告，算不算賄選也要請法務部調查清楚。

王鴻薇在臉書發文表示，今天上午在司法法制委員會質詢，仔細看了法務部提供的書面報告，竟然提到「查獲竹聯幫明仁會販毒組織，一舉殲滅該集團4層販毒網絡及北台灣最大黑幫販毒集團」，甚至還稱「達斬斷黑幫不法金脈重要目標」。但諷刺的是，前幾日在飯店盛大舉辦春酒、警察被擋在門外連廁所都不能借的，就是法務部報告中提到的明仁會，法務部說一舉殲滅，人家卻還在辦Party，這是不是自打嘴巴？

她另外提到，台灣上一次執行死刑是在109年，從110年到現在都沒有再執行過，目前尚未執行的人數還有38人，法務部還要再拖多久？是不是今年選舉年，會因為選舉考量來執行？

王鴻薇指出，還有這次南投立委補選的蔡培慧，以及上一次選新北市長的林佳龍，都被傳出給現金讓計程車貼廣告貼紙，甚至有司機稱貼不貼都可以拿到錢。這樣的行為算不算賄選？我也請法務部要調查清楚、明定標準，不要讓相同的爭議一再發生。