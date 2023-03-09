台中市工策會總幹事黃于珊(右起)、台中市好禮協會理事長鄭人豪與台灣包裝設計協會理事長李銘鈺合影。(台中市工策會提供)

「臺中包好禮裝心意－好禮包裝交流會」助業者掌握業界包裝設計趨勢。(台中市工策會提供)

如何才能在伴手禮的產業中找出致勝關鍵？為強化在地特色、提升品牌行銷力，台中市工商發展投資策進會特別舉辦「台中包好禮裝心意－好禮包裝交流會」，由專業設計顧問為業者進行商品診斷，透過一對一媒合的方式，為業者量身打造符合品牌價值的獨特設計，盼呈現更多文化創意。

這場「台中包好禮裝心意－好禮包裝交流會」由工策會與台中市好禮協會、台灣包裝設計協會攜手舉辦，台中市工策會總幹事黃于珊說，工策會每年舉辦「十大伴手禮」票選活動，就將「包裝設計是否具有在地特色」列入評分重點項目，盼藉此讓業者重視伴手禮品的整體視覺美觀。

黃于珊表示，包裝是品牌理念、產品特性的具體表現，但許多業者對包裝設計仍停留在早期印刷廠提供的通用公版，缺乏地方特色，若業者能在包裝中融入環境永續、地方特色概念，定能做出品牌區隔，讓消費者留下深刻印象，為此，特別安排一對一專業顧問診斷，幫助業者掌握自身品牌弱點，進而改善。

台中市好禮協會理事長鄭人豪認為，伴手禮業競爭激烈，同質性商品在多方競爭下，往往陷入價格戰，但再優質的產品若無質感匹配的包裝，就可能造成減分效果、無法被消費者注意。

台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，台中是「糕餅之鄉」，各式各樣的伴手禮揚名海內外，但在地業者對包裝設計與品牌規畫多不甚熟悉，行銷仍有待加強，透過趨勢交流會盼協助業者找出符合品牌的設計，為台中產業挹注更多美感與文化創意。