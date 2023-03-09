如何才能在伴手禮的產業中找出致勝關鍵？為強化在地特色、提升品牌行銷力，台中市工商發展投資策進會特別舉辦「台中包好禮裝心意－好禮包裝交流會」，由專業設計顧問為業者進行商品診斷，透過一對一媒合的方式，為業者量身打造符合品牌價值的獨特設計，盼呈現更多文化創意。
這場「台中包好禮裝心意－好禮包裝交流會」由工策會與台中市好禮協會、台灣包裝設計協會攜手舉辦，台中市工策會總幹事黃于珊說，工策會每年舉辦「十大伴手禮」票選活動，就將「包裝設計是否具有在地特色」列入評分重點項目，盼藉此讓業者重視伴手禮品的整體視覺美觀。
黃于珊表示，包裝是品牌理念、產品特性的具體表現，但許多業者對包裝設計仍停留在早期印刷廠提供的通用公版，缺乏地方特色，若業者能在包裝中融入環境永續、地方特色概念，定能做出品牌區隔，讓消費者留下深刻印象，為此，特別安排一對一專業顧問診斷，幫助業者掌握自身品牌弱點，進而改善。
台中市好禮協會理事長鄭人豪認為，伴手禮業競爭激烈，同質性商品在多方競爭下，往往陷入價格戰，但再優質的產品若無質感匹配的包裝，就可能造成減分效果、無法被消費者注意。
台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，台中是「糕餅之鄉」，各式各樣的伴手禮揚名海內外，但在地業者對包裝設計與品牌規畫多不甚熟悉，行銷仍有待加強，透過趨勢交流會盼協助業者找出符合品牌的設計，為台中產業挹注更多美感與文化創意。
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