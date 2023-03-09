雲林學童視力須矯正約4.5成，「點亮雲林」助學童看見未來。（雲林縣議員蔡岳儒提供／張朝欣雲林傳真）

「點亮雲林」關懷活動關心弱勢學童視力，9日在雲林縣北港鎮北辰國小舉辦免費視力檢查及配鏡，根據資料顯示，雲林學童視力須矯正約有4.5成，若不在黃金時期做好視力矯正並給予正確的視力保健觀念，日後變成高度近視比例很高，希望透過專業視力健檢，讓學生能夠視力無礙、學習無礙，看清黑板才能看見自己的未來。

「點亮雲林」關懷活動由雲林縣議員蔡岳儒發起，邀集台全診所、北港宗聖扶輪社、台北關渡扶輪社、台北華真扶輪社等單位共襄盛舉，針對弱勢、偏鄉學童提供免費視力健檢服務，9日共有50餘名學童參與，由專業醫師、驗光師進行視力檢查與矯正，避免視力不佳成為學習障礙，讓弱勢學童更弱勢。

台全醫療體系特助吳俊德表示，雲林縣人口老化指數長年居高不下，隔代教養比例甚高，加上學童接觸3C產品頻繁，近視比例不斷攀升，若未在黃金時期做好視力矯正，日後變成高度近視的比例會很高，所以發覺有視力不良時，應立即接受眼科醫師檢查並適時矯正，以免視力惡化。

北辰國小校長陳明誌說，護眼要從小做起，建立正確用眼與護眼的觀念，才能讓我們看得更遠，但3C產品流行、電子書使用頻繁、不當用眼姿勢，造成孩童罹患近視比率逐年增加，減少用眼時間與正確配戴眼鏡，是防止視力惡化的方法之一。

蔡岳儒指出，點亮雲林學童視力保健關懷活動，迄今已有434名學童接受視力檢查，完成配鏡155副，須矯正者約4.5成，顯示偏鄉學童視力問題嚴重，其中夜光天使學童普遍來自弱勢家庭，家長因工作忙碌，無暇顧及孩子視力保健，希望透過專業視力健檢，讓學生能夠視力無礙、學習無礙。