台達電2月合併營收為291.17億元，月減1.51%，年增13.7%，為歷年同月新高；累計1到2月合併營業收入為586.8億元，較去年同期成長13%。

鄭平表示，整體來看，除了消費性產品外，其他看起來還不錯，第1季是穩定成長，會比去年同期好，第2季還不是很清楚，今年除非有重大事件發生，否則還是會成長；在毛利率方面，去年第4季毛利率因為產品組合，以及一次性庫存及產品保險提列金額較高一點，影響毛利率1%，今年因電動車成長幅度蠻高的，但電動車毛利率較低，可能影響毛利率，希望今年毛利率能維持在穩定的狀況。

電動車進入高成長期，台達電自2008年開始投入車用領域，苦扛車用電子/電動車虧損多年，終於苦盡甘來，電動車業務在去年第4季已損益兩平。

台達電董事長海英俊表示，今年電動車業務預期可望維持高度成長，並順利轉虧為盈，未來5年營收都規劃雙位數成長，電動車是最主要成長動能，資料中心也是動能之一。