衛福部苗栗醫院附設護理之家，以「降低護家住民留置導尿管相關泌尿道感染率」主題，參加國家醫療品質獎競賽，同時獲得社區醫療照護組佳作獎及主題類新人獎2項殊榮，也是縣內唯一獲獎的機構。

部立苗醫李明輝院長表示，良好的照顧能引導住民的生活品質得到正向的結果，因此優質的照護及機構內的流程改善，一直都是部苗附設護理之家持續精進的重點要務。

此次參賽內容以「降低護家住民留置導尿管相關泌尿道感染率」，就是部苗醫療團隊不斷致力追求良好照護品質，獲得亮麗成果的最佳展現與寫照。

李明輝說，當長者無法自行排尿，或是排尿十分困難時，經過醫師評估，就可能需要放置導尿管，以幫助尿液排出，而年長者抵抗力較低，身上若有管路則更容易引起感染，感謝護理之家的同仁與泌尿科團隊用心照護，讓護理之家留置導尿管使用人日數有效下降。

2020年6到8月與2021年同期比較，導尿管使用總人日數由1396下降至945人，而同期因泌尿道感染住院人數，則由4人降為1人，不僅獲得降低就醫及住院次數、維持長者身體狀況穩定的大收穫，同時也讓住民因泌尿道感染而就醫的醫療費用支出減少，對於住民家屬負擔和健保支出降低，都有實質的助益。

日前院方護理督導李麗淑和護理長郭惠敏、護理師溫秀純代表至醫策會領獎。温秀純及劉秋琴護理師表示，很開心能和團隊一起打造苗栗鄉親年老後的第2個家，且很幸運首次聯手主責參與NHQA國家品質競賽，就榮獲社區醫療照護組佳作獎及主題類新人獎殊榮，優質服務的獲獎表揚，不只讓同仁士氣大增，也讓長期信任、肯定苗醫護理之家的住民與家屬，感到與有榮焉，非常有意義。