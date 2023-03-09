家樂福抽取式衛生紙CP值高，對地球也友善

衛生紙是每天都要使用的東西，買貴了覺得浪費，便宜的又不見得舒服好用，家樂福自有品牌抽取式衛生紙不僅柔軟好用，高貴又不貴，可說是性價比最高的衛生紙了，而且家樂福自有品衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品符合森林認證體系，每年至少保護了298萬棵天然森林樹木（將近600座大安森林公園）及高保育類動物，為環境盡一份心力。

CP值最高的衛生紙，就在家樂福

家樂福抽取式衛生紙一袋為110抽24包，一次可購足約半年的用量，為百分百原生紙漿製成的高CP值衛生紙。來自網友的好評一面倒，「一袋包準能用半年」、「性價比很高喔！」、「我家現在只用家樂福衛生紙」，這麼優質的衛生紙怎麼可以孤單呢？就等你來家樂福帶它走。

家樂福自有品牌衛生紙種類眾多，包括抽取式花紋衛生紙、超值花紋衛生紙、平版式花紋衛生紙、超值單抽式柔紙巾、濕式衛生紙，使用100%原生紙漿，紙張不添加螢光劑，使用安心；超高溫殺菌，安全衛生有保障；觸感柔軟，可分散於水中，不塞馬桶，又能減少垃圾，更符合森林永續發展理念，可說是最值得搶購的家用紙品了。

（圖/業者提供）

用家樂福衛生紙，還可以表達愛地球的心意

家樂福自有品牌紙品，符合森林認證體系也就是FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委員會，代表商品是使用國際驗證的紙漿，來自被認可的「良好管理森林」，這森林的管理符合友善地球、維護環境與生態平衡、永續經營等條件。

擁有森林認證，表示產品使用的材料符合可持續性森林管理、可追溯紙材來源，不僅在選材上替友善地球盡一份心力，也希望能夠維持森林資源的永續利用，也就是說，砍一棵樹，就種回一棵樹，保護熱帶雨林及原始林，以這樣的方式來維持森林生態資源的生物多樣性。家樂福抽取式衛生紙-FSC-110PCx24包，符合森林認證體系，用衛生紙的同時，也是友善地球、表達愛地球的心意。