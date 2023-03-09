台中1名祖父2018年間拿叉子、筷子插5歲孫女下體，一審判無罪，二審逆轉改依強制性交判7年6月；台中地檢署先補償女童31萬元被害補償金，中檢向祖父求償，他雖否認，民事庭認為中檢求償有據，判祖父需付中檢31萬元，可上訴。

檢警調查，祖父案發當天在住家拿筷子、湯匙及叉子插入孫女下體及肛門，當天女童向祖母求救，並帶至醫院檢查，醫護通報警方並受理。

一審時祖父矢口否認犯行，辯稱案發當天人不在家，並沒有侵犯孫女；辯稱女童傷勢是前一天去公園玩蹺蹺板撞到隱私部位，因證詞不一，以證據不足判祖父無罪。

二審經女童送精神鑑定、相關證詞等，認為女童年僅5歲，且發展遲緩，表達能力不如一般人，其祖父用叉子、筷子及湯匙叉她下體、肛門的描述前後一致，無重大矛盾或明顯瑕疵。

二審認為，祖父知女童遲緩，竟違反意願用叉子、筷子及湯匙插其下體，造成年幼女童身心受創，改依加重強制性交罪判他7年6月，不服上訴經最高法院駁回確定。

因女童家屬向台中地檢署申請性侵害補償金，補償其醫療、精神撫慰金等一共31萬1220元，中檢以全額向祖父提民事求償；祖父仍否認有侵權行為。

民事庭審酌，女童經精神鑑定、相關證詞等，另附帶相關驗傷、刑事審判證據可佐，認定台中地檢署求償有據，判祖父應付中檢31萬1220元被害補償金。

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