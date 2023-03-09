部立基隆醫院神經內科醫師黃旭東表示，隱源性中風與一般中風症狀大同小異，且好發於相對年輕族群，民眾應多多注意。（部立基隆醫院提供／張志康基隆傳真）

日前有位70多歲的老太太身體不適，赴衛生福利部基隆醫院急診。雖然臨床的病徵相當明確，但經過檢查，一直無法確定病因。經過部基神經內科黃旭東醫師抽絲剝繭地釐清，才發現老太太是隱源性中風。

黃旭東表示，老太太就醫時表示，因為出現眩暈、倦怠和步態不穩等症狀才會到部基掛急診。由於老太太有高血壓病史，有長期、規律服藥及回診追蹤，經過進一步檢查後，發現老太太除了血壓偏高外，神經學檢查、電腦斷層報告皆無異常。

黃旭東只好請老太太暫時留院觀察，雖然經過補充輸液及休息後，老太太的症狀幾乎完全緩解，但醫師發現心臟酵素有上升情形，懷疑是非典型心絞痛，立即為病人安排住院，做進一步的檢查及治療。

但老太太住院後，再度發生眩暈，走路容易撞到左側物品等步態不穩的情況，而且使用手機打字時，一直無法點到想要使用的文字，疑似有視覺半側忽略的症狀，身體也出現多處不舒服，體重逐漸減輕，病人愈來越虛弱。

黃旭東為老太太安排腦部核磁共振（MRI）檢查，發現病人雙側大腦，小腦不同腦區、不同血管流域都有散在性的小中風，而腦部、頭頸部血管沒有狹窄或阻塞的表現。他初步懷疑病患是心源性血栓性中風，但經過心臟超音波及24小時連續心電圖檢查，卻沒有發現有心律不整或血栓情形。

黃旭東接著為老太太安排一系列年輕型中風相關檢查，包含自體免疫、凝血因子、腫瘤標記檢查後，發現一項與胰臟癌相關的指標CA-199異常升高100多倍，並在腹部電腦斷層（CT）檢查得到證實，為第4期胰臟癌合併肝臟、胃轉移，脾臟、腎臟局部梗塞，診斷為惡性腫瘤相關的隱源性血栓性中風。

黃旭東給予病人抗凝血藥物治療及症狀緩解藥物後，目前老太太的狀況已趨穩定，並於門診持續追蹤，同時轉介至肝膽腸胃科詳細檢查癌症分期及制定後續治療計畫。

黃旭東說，根據國內外研究，隱源性中風好發於相對年輕的族群，造成的原因相對複雜，包括潛在有心臟、血管方面疾病未被發現者、家族有不明原因中風具遺傳史者，以及本身有血液疾病、癌症或自體免疫疾病者都屬於高危險群。

他指出，隱源性中風與一般中風的症狀大同小異，呼籲民眾可以牢記腦中風早期症狀「FAST」口訣，若無法做到「微笑、舉手、說你好」時，請務必把握「急性中風搶救黃金3小時」，儘速撥打119送醫。